В Киеве в результате обстрела погиб один человек, еще несколько ранены

В субботу, 16 апреля, левый берег Киева подвергся обстрелу. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.