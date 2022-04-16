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В Киеве в результате обстрела погиб один человек, еще несколько ранены

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 13:27
В Киеве в результате обстрела погиб один человек, еще несколько ранены Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 16 апреля, левый берег Киева подвергся обстрелу. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Несмотря на то, что наши системы ПВО работают, взрывы были в Дарницком районе столицы. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы. Медики борются за их жизни", - заявил он.

Больше подробностей об утреннем инциденте Кличко не сообщил.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Вследствие этого часть Киевской области была обесточена.

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