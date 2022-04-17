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Эстония запретила российским судам заходить в свои порты

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Таллинн, Воскресенье 17 апреля 2022 14:25
Эстония запретила российским судам заходить в свои порты Фото: Эстония запретила российским судам заходить в свои порты (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии приняло решение запретить российским судам заходить в свои порты. Запрет начал действовать в воскресенье, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Министерство экономики и коммуникации сообщило, что для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза теперь также закрыты.

"Кремль не показывает никаких признаков прекращения своей агрессии, поэтому Европа постепенно ищет стратегические способы сделать стоимость войны настолько высокой, чтобы исчезла перспектива продолжения военного наступления на Украину. Помимо стран, все предприятия, чья деятельность так или иначе связана с Россией, должны будут переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться в новом экономическом пространстве", - сказал министр экономики и коммуникации Таави Аас.

Однако в исключительных случаях, в эстонские порты смогут заходить российские суда, которые терпят бедствие. При этом они должны получить разрешение Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, который заранее определит необходимость оказания помощи.

Ранее еще несколько стран запретили входить российским судам в свои порты. В частности:

  • Бельгия,
  • Румыния,
  • Болгария,
  • Италия.

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