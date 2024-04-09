Удар по Запоріжжю і Сумах, а також допомога Україні від Данії: новини за 8 квітня

Учора, 8 квітня 2024 року, росіяни вдарили по Сумах і Запоріжжю. А Данія вирішила надати Україні нову допомогу.

Війна Росії проти України: останні новини

Обстріл Сум

Російська армія вчора, 8 квітня, завдала авіаційного удару по центру Білопілля та місту Суми.

За даними обласної прокуратури, близько 15:15 росіяни завдали авіаудару по об'єкту цивільної інфраструктури в місті Суми. Унаслідок цього троє цивільних дістали поранення.

Удар по Запоріжжю

Унаслідок учорашнього удару армії РФ по підприємству в Запоріжжі загинуло троє людей. Розпочато досудове розслідування.

Близько 12:30 військовослужбовці Збройних сил РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вісьмох постраждалих.

Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 40 млн данських крон (приблизно 5,8 млн євро) для української енергетичної системи. Зокрема, через нещодавні жорстокі російські атаки на інфраструктуру України.

"В останні тижні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", - заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

МЗС зазначає, що виділивши 40 мільйонів данських крон, Данія допомагає забезпечити надійне електропостачання, а отже, доступ населення до води і тепла протягом майбутньої зими. Гроші виділено з цивільних фондів урядового фонду України.

Раніше Данія також надала надзвичайний пакет, щоб допомогти Україні підготуватися до енергопостачання в майбутні зими.

Пакет був підготовлений Данським енергетичним агентством у тісній співпраці з українськими партнерами та сприятиме вибору енергетичних технологій і залученню інвестицій, а також може стати основою для донорської допомоги в майбутні зими.

У Сенаті США очікують, що Конгрес ухвалить допомогу Україні за кілька наступних тижнів

Конгрес Сполучених Штатів Америки може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів.

Сенатор-республіканець Джоні Ернст нагадала, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали законопроект із новим фінансуванням допомоги Україні на 60 млрд доларів. Вона очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.

"Щойно Палата прийме ці зміни, законопроект знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми дуже наполегливо працюватимемо, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", - додала сенатор.

За словами Ернст, пропозиція спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо допомоги Україні в кредит може спрацювати.

Сенатор запевнила, що більшість конгресменів підтримують Україну, але є розбіжності щодо рівня витрат.

"Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненим у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом", - зазначила вона.

ЄС погодив продовження вільної торгівлі для України з можливістю обмежень

Ключові інститути Європейського союзу погодили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Рішення передбачає опцію обмежень.

За словами кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, продовження вільної торгівлі з Україною до червня 2025 року підтримали Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент.

Таке рішення також передбачає захисний механізм, у рамках якого квоти та мита можуть запровадити назад для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Запуск захисного механізму залежатиме від обсягів імпорту, які спостерігалися у період із середини 2021 року до кінця 2023 року.

Пожежа на ракетному кораблі "Серпухов": у ГУР розкрили деталі пошкоджень

Російський ракетний корабель "Серпухов" зазнав пошкоджень під час пожежі. На відновлення боєздатності знадобиться багато часу.

Як нагадали в ГУР, ракетний корабель "Серпухов" позавчора, 7 квітня, було виведено з ладу внаслідок пожежі.

У розвідці уточнили, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації корабля.

"Відновлення боєздатності "Серпухова" вимагатиме тривалого часу", - зазначили в ГУР.

Павлюк різко відповів на ухиляння від ТЦК: військові - не прохачі, не агітатори

В Сухопутних військах ЗСУ назвали неприпустимими випадки зі цькуванням працівників ТЦК. Оскільки там працюють колишні воїни, які виконали свій конституційний обов’язок.

Генерал наголосив, що Збройні Сили України - єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога.

"Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК - це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо. Військовослужбовці, ветерани - не прохачі, не агітатори. Це люди, які виконали свій конституційний обов’язок. Ми не маємо права допустити, щоб вони почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя", - пише Павлюк.

Водночас він визнає, що "система ТЦК не ідеальна", зазначивши, що в командуванні це усвідомлюють і працюють над її вдосконаленням.

"На всі випадки перевищення повноважень Командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують. Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо. Усі громадяни України мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні. Особливо під час битви за існування держави.

Греція може передати Україні винищувачі F-16, - ЗМІ

Уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16.

За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).

"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується", - йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що вартість 108 винищувачів може становити приблизно від 2 до 2,5 млрд євро.

"Зовсім інша справа - 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби", - йдеться в матеріалі.

Зеленський планує відвідати ПАР, в ЗМІ дізнались можливі терміни

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР) з офіційним візитом.

Як пише Business Day, президент планує відвідати ПАР з офіційним візитом у найближчі кілька місяців.

За словами міністра міжнародних відносин та співробітництва Наледі Пандор, президент висловив намір відвідати ПАР цього року для: