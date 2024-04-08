ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Павлюк різко відповів на ухиляння від ТЦК: військові - не прохачі, не агітатори

Київ, Понеділок 08 квітня 2024 13:25
UA EN RU
Павлюк різко відповів на ухиляння від ТЦК: військові - не прохачі, не агітатори Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Сухопутних військах ЗСУ назвали неприпустимими випадки зі цькуванням працівників ТЦК. Оскільки там працюють колишні воїни, які виконали свій конституційний обов’язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, опубліковану на сторінці у Facebook.

Генерал наголосив, що Збройні Сили України - єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога.

"Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК - це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо. Військовослужбовці, ветерани - не прохачі, не агітатори. Це люди, які виконали свій конституційний обов’язок. Ми не маємо права допустити, щоб вони почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя", - пише Павлюк.

Водночас він визнає, що "система ТЦК не ідеальна", зазначивши, що в командуванні це усвідомлюють і працюють над її вдосконаленням.

"На всі випадки перевищення повноважень Командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують. Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо. Усі громадяни України мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні. Особливо під час битви за існування держави.

Командувач Сухопутних військ нагадав, що захист держави - це конституційний обов’язок громадянина.

"Військо - це братерство. Захист держави - надскладна, але водночас найважливіша і найпрестижніша справа. Відкиньмо страшилки і маніпуляції та розберемось, як є насправді. Отримали ви повістку чи самі прийшли в ТЦК оновити дані - це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій. Це брехня", - акцентував Павлюк.

Він додав, що є визначена законом процедура: проходження ВЛК, а також додаткових медичних обстежень, якщо на те є підстави. Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення - відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Упродовж цього терміну досвідчені інструктори дадуть усі необхідні знання і навички: навчають тактиці ведення бойових дій, поводженню зі зброєю, домедичній допомозі.

Скандали з ТЦК в Україні

В соцмережах та ЗМІ час від часу з'являється інформація про скандали, пов'язані з видачею повісток громадянам співробітниками ТЦК і СП. Зокрема, публікуються відео жорстких затримань чоловіків військовослужбовцями. Крім того, є випадки агресивної поведінки з боку військовозобов'язаних. З останніх - в Києві чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК.

Випадки із "цькуванням" працівників ТЦК нещодавно прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, там багато військових, які пройшли фронт, а тому важливо з повагою ставитися до них. Утім, він визнав, що є окремі "бюрократичні виклики" та підкреслив, що варто розділяти TikTok та реальне життя.

Також в Україні набирає обертів скандал довкола вручення співробітниками ТЦК повістки журналісту порталу "Слідство.інфо". Після реакції на інцидент в СБУ та Міністерстві оборони, розібратися в ситуації також пообіцяли у Збройних силах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Збройні сили України Війна Росії проти України Мобілізація в Україні
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче