Павлюк різко відповів на ухиляння від ТЦК: військові - не прохачі, не агітатори

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, опубліковану на сторінці у Facebook.

Генерал наголосив, що Збройні Сили України - єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога.

"Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК - це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо. Військовослужбовці, ветерани - не прохачі, не агітатори. Це люди, які виконали свій конституційний обов’язок. Ми не маємо права допустити, щоб вони почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя", - пише Павлюк.

Водночас він визнає, що "система ТЦК не ідеальна", зазначивши, що в командуванні це усвідомлюють і працюють над її вдосконаленням.

"На всі випадки перевищення повноважень Командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують. Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо. Усі громадяни України мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні. Особливо під час битви за існування держави.

Командувач Сухопутних військ нагадав, що захист держави - це конституційний обов’язок громадянина.

"Військо - це братерство. Захист держави - надскладна, але водночас найважливіша і найпрестижніша справа. Відкиньмо страшилки і маніпуляції та розберемось, як є насправді. Отримали ви повістку чи самі прийшли в ТЦК оновити дані - це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій. Це брехня", - акцентував Павлюк.

Він додав, що є визначена законом процедура: проходження ВЛК, а також додаткових медичних обстежень, якщо на те є підстави. Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення - відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Упродовж цього терміну досвідчені інструктори дадуть усі необхідні знання і навички: навчають тактиці ведення бойових дій, поводженню зі зброєю, домедичній допомозі.

Скандали з ТЦК в Україні