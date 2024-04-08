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Прикордонники показали знищення російського "Урагану", який обстрілював Харківську область

Україна, Понеділок 08 квітня 2024 13:26
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Прикордонники показали знищення російського "Урагану", який обстрілював Харківську область Фото: прикордонники знищили російський Ураган (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники знищили реактивну систему залпового вогню "Ураган", яка обстрілювала Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Розрахунок ворожої РСЗВ повертався у пункт постійної дислокації. У цей момент оператор FPV-дрона бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" уразив бойову машину", йдеться в повідомленні.

Згідно з відео дрон слідкував за "Ураганом", рухаючись у кількох десятках метрів над ним вздовж дороги. В раховані секунди безпілотнику вдалось наздогнати та знищити російську техніку.

Атаки на Харків

Російські війська вчора декілька разів обстріляли місто. Вдень у Харкові пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто перебуває під обстрілом. Незабаром стало відомо про чотири "прильоти" по центру міста.

Раніше під час атаки російськими дронами, у Харкові один з російських БПЛА влучив у приватний будинок, сталася пожежа.

Троє людей постраждали. Крім того, енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові 7 квітня. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області.

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Нагадаємо, через це влада Харківської області допускає розширення примусової евакуації родин з дітьми з населених пунктів на півночі регіону. Йдеться про ті, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.

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