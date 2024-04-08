ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС погодив продовження вільної торгівлі для України з можливістю обмежень

Брюссель, Понеділок 08 квітня 2024 21:28
UA EN RU
ЄС погодив продовження вільної торгівлі для України з можливістю обмежень Фото: голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ключові інститути Європейського союзу погодили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Рішення передбачає опцію обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

За його словами, продовження вільної торгівлі з Україною до червня 2025 року підтримали Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент.

Таке рішення також передбачає захисний механізм, у рамках якого квоти та мита можуть запровадити назад для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Запуск захисного механізму залежатиме від обсягів імпорту, які спостерігалися у період із середини 2021 року до кінця 2023 року.

Що передувало

Нагадаємо, 20 березня Європарламент попередньо продовжив продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року. Це означає, що для нашої країни не діятимуть квоти та мита.

При цьому у рішенні Європарламенту було передбачено захисний механізм.

Вже 27 березня відповідне рішення підтримали посли Європейського союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Рада Європи Європарламент Допомога Україні
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче