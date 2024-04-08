ЄС погодив продовження вільної торгівлі для України з можливістю обмежень

Ключові інститути Європейського союзу погодили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Рішення передбачає опцію обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter .

За його словами, продовження вільної торгівлі з Україною до червня 2025 року підтримали Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент.

Таке рішення також передбачає захисний механізм, у рамках якого квоти та мита можуть запровадити назад для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Запуск захисного механізму залежатиме від обсягів імпорту, які спостерігалися у період із середини 2021 року до кінця 2023 року.