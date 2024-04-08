ЄС погодив продовження вільної торгівлі для України з можливістю обмежень
Ключові інститути Європейського союзу погодили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Рішення передбачає опцію обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.
За його словами, продовження вільної торгівлі з Україною до червня 2025 року підтримали Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент.
Таке рішення також передбачає захисний механізм, у рамках якого квоти та мита можуть запровадити назад для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.
Запуск захисного механізму залежатиме від обсягів імпорту, які спостерігалися у період із середини 2021 року до кінця 2023 року.
Що передувало
Нагадаємо, 20 березня Європарламент попередньо продовжив продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року. Це означає, що для нашої країни не діятимуть квоти та мита.
При цьому у рішенні Європарламенту було передбачено захисний механізм.
Вже 27 березня відповідне рішення підтримали посли Європейського союзу.
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