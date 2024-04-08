Обстріл Сум і Білопілля: є жертва, поранено 5 цивільних

Російська армія сьогодні, 8 квітня, завдала авіаційного удару по центру Білопілля та місту Суми.

За даними прокуратури, близько 15:15 Росія завдала авіаудар по об’єкту цивільної інфраструктури в місті Суми. В результаті цього троє цивільних отримали поранення.

А вже о 15:30 ворог завдав три удари авіаційними бомбами по центральній частині міста Білопілля Сумського району. В результаті цього загинула жінка, ще 2 осіб отримали поранення. Також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби.

Пізніше у Сумській військовій адміністрації повідомили, що одни із поранених у Білопіллі наразі у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога, як місцевими так і обласними лікарнями.

Відомо, що в результаті атаки РФ руйнувань зазнали заклади торгівлі та міська рада. Було знищено автотранспортні засоби. На місці працюють всі необхідні служби.

"Сьогодні у Білопіллі російські терористи вчинили черговий злочин проти мирних людей, вдаривши по цивільній інфраструктурі. Завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв. На жаль, ті, хто залишились ззовні отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблої.

Ще раз наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних", - розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Фото: Росія атакувала Суми та Білопілля 8 квітня (t.me/Sumy_news_ODA)

Удар по Сумах

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура. У відомстві закликали місцевих жителів бути уважними й акуратними, а також завжди йти в укриття під час повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо і про російську атаку по Білопіллю.

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