Ракетний удар по Запоріжжю: унаслідок обстрілу загинули три людини

Архівне фото: унаслідок удару по Запоріжжю загинуло три людини (Getty Images)

Унаслідок сьогоднішнього удару армії РФ по підприємству в Запоріжжі загинуло троє людей. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора і голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Близько 12:30 військовослужбовці Збройних сил РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Фото: Наслідки удару (t.me/zap_gp_gov_ua) "Унаслідок обстрілу загинули троє цивільних осіб, також є поранені. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомили правоохоронці. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Інформація про постраждалих Федоров повідомив, що вже відомо про вісьмох постраждалих. "Попередньо, пошкоджено 14 будівель, зокрема 7 багатоповерхівок, заклад охорони здоров'я та заклад культури", - написав він.