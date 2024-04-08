У Сенаті США очікують, що Конгрес ухвалить допомогу Україні за кілька наступних тижнів

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Радіо Свобода " заявила сенатор-республіканець Джоні Ернст.

Вона нагадала, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали законопроект із новим фінансуванням допомоги Україні на 60 млрд доларів. Вона очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.

"Щойно Палата прийме ці зміни, законопроект знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми дуже наполегливо працюватимемо, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", - додала сенатор.

За словами Ернст, пропозиція спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо допомоги Україні в кредит може спрацювати.

Сенатор запевнила, що більшість конгресменів підтримують Україну, але є розбіжності щодо рівня витрат.

"Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненим у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом", - зазначила вона.