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У Сенаті США очікують, що Конгрес ухвалить допомогу Україні за кілька наступних тижнів

Вашингтон, Понеділок 08 квітня 2024 18:55
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У Сенаті США очікують, що Конгрес ухвалить допомогу Україні за кілька наступних тижнів Фото: у Конгресі США дали прогноз про допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Конгрес Сполучених Штатів Америки може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила сенатор-республіканець Джоні Ернст.

Вона нагадала, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали законопроект із новим фінансуванням допомоги Україні на 60 млрд доларів. Вона очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.

"Щойно Палата прийме ці зміни, законопроект знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми дуже наполегливо працюватимемо, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", - додала сенатор.

За словами Ернст, пропозиція спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо допомоги Україні в кредит може спрацювати.

Сенатор запевнила, що більшість конгресменів підтримують Україну, але є розбіжності щодо рівня витрат.

"Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненим у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом", - зазначила вона.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроект з відповідним фінансуванням.

У лютому Сенат схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд. доларів на допомогу нашій країні. Але він "застряг" у Палаті представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроекту, зокрема це стосується допомоги в кредит.

Нещодавно Politico писало про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроекту з грошима для України.

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