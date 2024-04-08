У Сенаті США очікують, що Конгрес ухвалить допомогу Україні за кілька наступних тижнів
Конгрес Сполучених Штатів Америки може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила сенатор-республіканець Джоні Ернст.
Вона нагадала, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали законопроект із новим фінансуванням допомоги Україні на 60 млрд доларів. Вона очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.
"Щойно Палата прийме ці зміни, законопроект знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми дуже наполегливо працюватимемо, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", - додала сенатор.
За словами Ернст, пропозиція спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо допомоги Україні в кредит може спрацювати.
Сенатор запевнила, що більшість конгресменів підтримують Україну, але є розбіжності щодо рівня витрат.
"Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненим у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом", - зазначила вона.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроект з відповідним фінансуванням.
У лютому Сенат схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд. доларів на допомогу нашій країні. Але він "застряг" у Палаті представників.
Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроекту, зокрема це стосується допомоги в кредит.
Нещодавно Politico писало про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроекту з грошима для України.
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