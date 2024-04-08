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РФ готується до вивезення українських дітей з окупованих територій "на оздоровлення", - ЦНС

Понеділок 08 квітня 2024 19:41
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РФ готується до вивезення українських дітей з окупованих територій "на оздоровлення", - ЦНС Фото: РФ готується до вивезення українських дітей з окупованих територій "на оздоровлення" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії розпочалася активна підготовка до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення у період літніх канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Наразі відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії Петербургу 2480 дітей та 150 педагогів. До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів Росії.

Як зазначає ЦНС, минулого року у Росії "оздоровилися" майже тисячу дітей з тимчасово окупованих територій України.

Окрім відповідних органів Росії, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна адміністрація та педагоги.

"Такий "відпочинок" українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю - промивки мізків, під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску", - наголошують у ЦНС.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

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