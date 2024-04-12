Удар по Трипільській ТЕС та безпекова угода з Латвією: новини за 11 квітня

Масована атака РФ на енергооб'єкти України

В ніч на 11 квітня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 82 засобів повітряного нападу, серед яких ударні дрони, крилаті ракети та аеробалістичні "Кинджали". Всього силам ППО під час повітряного нападу вдалося збити 57 цілей. Втім, є і влучання.

Під ударом ворога цього разу опинилися енергооб'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Були пошкоджені дві теплоелектростанції.

Зокрема, внаслідок атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС. Це найпотужніша електростанція, яка генерувала понад половину енергії для підприємств Київської області. У "Центренерго" масштаби називають жахливими. Зазначимо, компанія втратила 100% генерації (після втрати Зміївської та захоплення Вуглегірської ТЕС у Донецькій області).

Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Україна та Латвія підписали двосторонню угоду з безпеки

Президент Володимир Зеленський разом з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом підписали двосторонню безпекову угоду між нашими країнами.

Згідно з угодою:

Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку;

Латвія бере 10-річні зобов’язання щодо підтримки нашої країни в кіберзахисті, розмінуванні й безпілотних технологіях. Також сприятиме нашому вступу до Європейського союзу (ЄС) й НАТО.

Норвегія може передати Україні понад 20 літаків F-16, але не всі робочі

За даними видання Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також

двигунів,

допоміжних матеріалів,

тренажерів,

запчастин,

та іншого відповідного обладнання.

Проте не всі з цих 22 винищувачів є повністю справними - частина може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.

Nettavisen пише, що придатними для польоту є 12 літаків F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International.

"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть задіяні для захисту повітряного простору України", - пише видання.

США виділять майже 140 мільйонів доларів на модернізацію ППО в Україні

Сполучені Штати Америки виділять майже 140 мільйонів доларів на модернізацію систем протиповітряної оборони в Україні.

"Ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на модернізацію критично важливої системи протиповітряної оборони", - повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, це фінансування допоможе підтримувати протиповітряну оборону України в робочому стані під час безперервних атак Росії на енергетичну мережу та український народ.

Нідерланди додатково виділять 400 млн євро на допомогу Україні

Уряд Нідерландів виділить додаткові 400 млн євро (428 млн доларів) на допомогу Україні.

За інформацією джерел RTL News, 400 млн євро доповнять більш ніж 2 млрд євро, які Нідерланди виділили на допомогу Україні у 2024 році.

Також журналісти уточнюють, що Україна може розраховувати на допомогу Нідерландів у 2025 році. У весняному меморандумі уряд передбачив на це 1,5 млрд євро.

"Гроші призначені переважно для військової підтримки, а також для встановлення справедливості, відновлення та реконструкції", - додає видання.

Європарламент заблокував рішення щодо бюджету Ради ЄС через Patriot для України

У четвер, 11 квітня, Європарламент заблокував рішення щодо фінансування Європейської Ради. Причиною стала вимога надати Україні додаткові системи ППО Patriot.

Під час виступу у Європейському парламенті депутат з фракції Renew Гі Верхофстадт запропонував прибрати з порядку денного рішення про ухвалення бюджету Ради ЄС, поки європейські країни не зможуть знайти для України додаткові ЗРК Patriot.

Він додав, що країни ЄС мають близько сотні систем Patriot, а Україна потребує семи таких установок. Заклик європейського депутата підтримали 515 парламентарів, 62 були "проти".

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot", - написав Верхофстадт у соцмережах.

Однак, як повідомив, кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, Рішення Європейського парламенту не схвалювати бюджет Ради ЄС, поки європейські країни не знайдуть для України додаткові системи Patriot, - це "порожня погроза та чистий політичний театр". Кошти давно витрачені.

"Вибачте, що розбиваю надії українських ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не схвалювати бюджет Ради ЄС на 2022 (!) рік, щоб змусити ЄС надіслати Patriot Україні, - це порожня погроза та чистий політичний театр. Виписка - закриття рахунків, гроші витрачені!", - написав журналіст.

Польща може передати Україні радянські ракети ППО

Польща має певні запаси ракет для протиповітряної оборони з радянських часів, які можуть бути передані Україні.

Як зазначив президент Польщі Анджей Дуда, питання ракет він вже порушив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський.

"Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", - додав він.

Словаччина запропонувала Україні "велику допомогу" у розмінуванні

Словаччина хоче допомагати Україні у сфері розмінування територій. Зокрема, йдеться про відповідну техніку.

"Говорили ми (з прем'єром України - ред.) про співпрацю у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. Йдеться про конкретні машини для розмінування. Тут проходить велика дискусія про спеціальні машини, агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою", - зазначив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Прем'єр Словаччини уточнив, що також Словаччина хоче допомагати у навчанні та підготовці персоналу, який обслуговуватиме такі машини.

При цьому Фіцо нагадав, що Словаччина готова співпрацювати у військовій галузі на комерційній основі.

Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва продовжує надавати військову допомогу Україні. У четвер, 11 квітня, надійшли безпілотники, генератори та розкладачки для української армії.

"Литва підтримує Україну безперервно. Ми допомагаємо Україні всім, чим можемо, і шукаємо способи збільшити нашу допомогу. Зброя і техніка, що поставляються нами та нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу", - заявив міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.

Міноборони Литви зазначає, що у відповідь на прохання України Литва вже поставила цьогоріч 155-міліметрові боєприпаси, бронетранспортери M577, системи захисту від дронів, зимове спорядження і десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі патронів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, а також систему дистанційного підриву RISE-1.

"Підтримка Литви Україні має довгостроковий характер і вже становить один мільярд євро. Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. Цього року вже було надано близько 84 мільйонів євро, і мета полягає в тому, щоб зберегти таку динаміку підтримки", - йдеться в повідомленні відомства.

Рада ухвалила закон про мобілізацію

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів.

Як зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.

Про те, як голосували парламентарі та коли новий закон про мобілізацію набуде чинності - в матеріалі РБК-Україна.

Кабмін зобов'язали розробити законопроект про ротації та додаткові виплати військовим

Верховна рада на засіданні 11 квітня схвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про удосконалення механізмів ротації військових, їх звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації.

Також Кабмін повинен розробити та прийняти акти щодо умов, розмірів та порядку виплати одноразової грошової винагороди захисникам на "на нулі".

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Розмір індивідуальної одноразової виплати становитиме 70 тисяч гривень.