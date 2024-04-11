Рада ухвалила закон про мобілізацію: коли почнуть діяти нові правила

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів.

Про те, як голосували парламентарі і коли новий закон про мобілізацію набуде чинності - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як голосували нардепи

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 192

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 2

"Платформа за життя та мир" - 18

"За майбутнє" - 12

"Голос" - 16

"Довіра" - 15

"Відновлення України" - 16

Позафракційні - 12

Фото: голосування у Верховній Раді за законопроект про мобілізацію в другому читанні (t.me/yzheleznyak/8101)

Як зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.

Що передбачає закон про мобілізацію

Основні положення з документа є такими:

Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.

Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.

Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.

Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).

Визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК.

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

Ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Однак є вийнятки.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна "Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію".

Коли почнуть діяти нові правила

Відтепер, коли законопроект ухвалено в другому читанні (в цілому), згідно з регламентом і Конституцією, документ має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту. І після цього через місяць закон вступає в дію.

Законопроект про мобілізацію та інші зміни

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який пройшов перше читання 7 лютого. А сьогодні відповідно друге.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами. Вже 9 квітня Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

Додамо, найбільший резонанс викликало те, що з документу виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Очікується, що тепер уряду доручать розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану. На його розробку заклали термін у 8 місяців.

Крім того, вчора Верховна Рада проголосувала за окремий законопроект в першому читанні за посилення відповідальності за військові правопорушення. Він передбачає посилення штрафів.

Також парламент в першому читанні проголосував за законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Також ми писали, що мобілізаційний вік в Україні знизили до 25 років (раніше цей вік складав 27 років). Відповідний закон підписав нещодавно президент Володимир Зеленський.

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