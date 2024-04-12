Удар по Трипольской ТЭС и соглашение по безопасности с Латвией: новости за 11 апреля

Массированная атака РФ на энергообъекты Украины

В ночь на 11 апреля Россия совершила массированную атаку по Украине, применив 82 средства воздушного нападения, среди которых ударные дроны, крылатые ракеты и аэробалистические "Кинжалы". Всего силам ПВО во время воздушного нападения удалось сбить 57 целей. Однако, есть и попадания.

Под ударом врага в этот раз оказались энергообъекты в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Были повреждены две теплоэлектростанции.

В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС. Это самая мощная электростанция, генерировавшая более половины энергии для предприятий Киевской области. В "Центрэнерго" масштабы называют ужасающими. Отметим, компания потеряла 100% генерации (после потери Змиевской и захвата Углегорской ТЭС в Донецкой области).

Детальнее о последствиях атаки РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Президент Владимир Зеленский вместе с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом подписали двустороннее соглашение по безопасности между нашими странами.

Согласно соглашению:

Латвия будет оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП каждый год;

Латвия берет 10-летние обязательства по поддержке нашей страны в киберзащите, разминировании и беспилотных технологиях. Также будет способствовать нашему вступлению в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Норвегия может передать Украине более 20 самолетов F-16, но не все рабочие

По данным издания Nettavisen, Норвегия получила разрешение от США на передачу Украине 22 истребителей F-16, а также

двигателей,

вспомогательных материалов,

тренажеров,

запчастей,

и другого соответствующего оборудования.

Однако не все из этих 22 истребителей полностью исправны - часть может использоваться для запчастей и ремонта других самолетов.

Nettavisen пишет, что пригодными для полета являются 12 самолетов F-16, которые Норвегия планировала продать американской компании Draken International.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", - пишет издание.

США выделят почти 140 миллионов долларов на модернизацию ПВО в Украине

Соединенные Штаты Америки выделят около 140 миллионов долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны в Украине.

"Мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на модернизацию критически важной системы противовоздушной обороны", - сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, это финансирование поможет поддерживать противовоздушную оборону Украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ.

Нидерланды дополнительно выделят 400 млн евро в помощь Украине

Правительство Нидерландов выделит дополнительные 400 млн евро (428 млн долларов) в помощь Украине.

По информации источников RTL News, 400 млн евро дополнят более 2 млрд евро, которые Нидерланды выделили на помощь Украине в 2024 году.

Также журналисты уточняют, что Украина может рассчитывать на помощь Нидерландов в 2025 году. В весеннем меморандуме правительство предусмотрело на это 1,5 млрд евро.

"Деньги предназначены преимущественно для военной поддержки, а также для установления справедливости, восстановления и реконструкции", - добавляет издание.

Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС через Patriot для Украины

В четверг, 11 апреля, Европарламент заблокировал решение о финансировании Европейского Совета. Причиной стало требование предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Во время выступления в Европейском парламенте депутат из фракции Renew Ги Верхофстадт предложил убрать повестку дня решения о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные ЗРК Patriot.

Он добавил, что страны ЕС имеют около сотни систем Patriot, а Украина нуждается в семи таких установках. Призыв европейского депутата поддержали 515 парламентариев, 62 были "против".

"Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", - написал Верхофстадт в соцсетях.

Однако, как сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, Решение Европейского парламента не одобрять бюджет Совета ЕС, пока европейские страны не найдут для Украины дополнительные системы Patriot, - это "пустая угроза и чистый политический театр". Средства давно потрачены.

"Извините, что разбиваю надежды украинских СМИ, но решение Европейского парламента не одобрять бюджет Совета ЕС на 2022 (!) год, чтобы заставить ЕС прислать Patriot Украине - это пустая угроза и чистый политический театр. Выписка - закрытие счетов, деньги потрачены!" , - написал журналист.

Польша может передать Украине советские ракеты ПВО

У Польши есть определенные запасы ракет для противовоздушной обороны с советских времен, которые могут быть переданы Украине.

Как отметил президент Польши Анджей Дуда, вопрос ракет он поднял со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"У Польши есть их в своих запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", - добавил он.

Словакия предложила Украине "большую помощь" в разминировании

Словакия хочет помочь Украине в сфере разминирования территорий. В частности, речь идет о соответствующей технике.

"Говорили мы (с премьером Украины - ред.) о сотрудничестве в военной сфере, где мы предлагаем большую помощь в сфере разминирования. Речь идет о конкретных машинах для разминирования. Здесь проходит большая дискуссия о специальных машинах, агромашинах, которые могут использоваться именно с такой целью", - отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Премьер Словакии уточнил, что Словакия хочет помогать в обучении и подготовке персонала, который будет обслуживать такие машины.

Фицо напомнил, что Словакия готова сотрудничать в военной отрасли на коммерческой основе.

Литва передала Украине новую партию военной помощи

Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. В четверг, 11 апреля, поступили беспилотники, генераторы и раскладушки для украинской армии.

"Литва поддерживает Украину непрерывно. Мы помогаем Украине всем, чем можем, и ищем способы увеличить нашу помощь. Поставляемые нами и нашими союзниками оружие и техника вносят решающий вклад в борьбу Украины за свободу", - заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Минобороны Литвы отмечает, что в ответ по просьбе Украины Литва уже поставила в этом году 155-миллиметровые боеприпасы, бронетранспортеры M577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи патронов для противотанкового гранатомета Carl GustafE, а также систему дистанционного подрыва RISE-1.

"Поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро. Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 миллионов евро. В этом году уже было предоставлено около 84 миллионов евро, и цель состоит в том, чтобы сохранить такую динамику поддержки", - говорится в сообщении ведомства.

Рада приняла закон о мобилизации

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

Как отметил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о демобилизации.

О том, как голосовали парламентарии и когда новый закон о мобилизации вступит в силу - в материале РБК-Украина.

Кабмин обязали разработать законопроект о ротациях и дополнительных выплатах военным

Верховная рада на заседании 11 апреля одобрила постановление, обязывающее Кабинет министров разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усовершенствовании механизмов ротации военных, их увольнении со службы и медико-социальной реабилитации.

Также Кабмин должен разработать и принять акты об условиях, размерах и порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения защитникам на "нуле".

Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника) и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.

Размер индивидуальной единовременной выплаты составит 70 тысяч гривен.