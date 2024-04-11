Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва продовжує надавати військову допомогу Україні. У четвер, 11 квітня, в Україну надійшли безпілотники, генератори і розкладачки для української армії.

"Литва підтримує Україну безперервно. Ми допомагаємо Україні всім, чим можемо, і шукаємо способи збільшити нашу допомогу. Зброя і техніка, що поставляються нами і нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу", - заявив міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.

Відомство зазначає, що у відповідь на прохання України Литва вже поставила цьогоріч 155-міліметрові боєприпаси, бронетранспортери M577, системи захисту від дронів, зимове спорядження і десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі патронів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, а також систему дистанційного підриву RISE-1.

"Підтримка Литви Україні має довгостроковий характер і вже становить один мільярд євро. Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. Цього року вже було надано близько 84 мільйонів євро, і мета полягає в тому, щоб зберегти таку динаміку підтримки", - йдеться в повідомленні відомства.