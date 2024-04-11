Норвегія може передати Україні понад 20 літаків F-16, але не всі робочі, - ЗМІ
У межах коаліції винищувачів F-16 Норвегія готується передати Україні 22 американські винищувачі. Більша частина з них перебуває у придатному до використання стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.
За даними видання, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також
- двигунів,
- допоміжних матеріалів,
- тренажерів,
- запчастин,
- та іншого відповідного обладнання.
Проте не всі з цих 22 винищувачів є повністю справними - частина може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.
Nettavisen пише, що придатними для польоту є 12 літаків F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International.
"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть задіяні для захисту повітряного простору України", - пише видання.
Допомога Україні від Норвегії
Нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.
У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.
Також нещодавно Київ розпочав переговори з Осло щодо укладання двосторонньої угоди про безпеку.
При цьому Норвегія приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.
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