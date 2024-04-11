Норвегія може передати Україні понад 20 літаків F-16, але не всі робочі, - ЗМІ

У межах коаліції винищувачів F-16 Норвегія готується передати Україні 22 американські винищувачі. Більша частина з них перебуває у придатному до використання стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen .

За даними видання, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також

двигунів,

допоміжних матеріалів,

тренажерів,

запчастин,

та іншого відповідного обладнання.

Проте не всі з цих 22 винищувачів є повністю справними - частина може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.

Nettavisen пише, що придатними для польоту є 12 літаків F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International.

"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть задіяні для захисту повітряного простору України", - пише видання.