Удари по Харкову, Львову і не тільки: які наслідки масованої повітряної атаки РФ

Російські окупанти у ніч проти 11 квітня завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет ("Кинджал"), а також дронів-камікадзе. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, під атакою також були об'єкти енергетики.

Що відомо про наслідки ворожого комбінованого повітряного удару - читайте в матеріалі РБК-Україна .

У публікації використовувалися матеріали з публікації на Telegram-каналах командування Повітряних сил України, мера Харкова Ігоря Терехова, голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, голови Львівської ОВА Максима Козицького, прес-служби Сил оборони Півдня України, голови Запорізької ОВА Івана Федорова, начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, заяву керівника ОК прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону Facebook міністра енергетики Германа Галущенка, Telegram-канал ДТЕК.

Чим окупанти били по Україні

Про запуск ударних безпілотників типу "Шахед" повідомляли в Повітряних силах ще пізно ввечері, 10 квітня. Після опівночі повітряна тривога стала ширитися майже усією територією України.

Близько пів на другу ночі стало відомо про зліт близько дев'яти бортів стратегічних літаків-бомбардувальників Ту-95 із Мурманської області (РФ). Майже о четвертій годині бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів. Був зафіксований пуск крилатих ракет.

А пізніше, близько шостої години ранку, у ПС повідомили про рух чотирьох бортів МіГ-31К, та згодом - про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" по території України.

Вибухи та робота ППО, наслідки атаки

Цієї ночі спочатку заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони на півдні України, зокрема в Одеській області. Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області - по ворожих дронах-камікадзе.

У Харкові та області лунали вибухи через ракетні удари окупантів. Місцева влада уточнила, що по місту та регіону загалом загарбники завдали щонайменше десять ударів.

Також у пабліках писали про проблеми зі світлом після вибухів у Харкові. В мерії додали, що у місті можливі проблеми з енергопостачанням, позаяк ворог знову цілив по енергетиці Міський голова Терехов також заявив, що метро найближчі години не працюватиме. в ОВА зазначили, що перебої з електропостачанням вже фіксуються.

Даних про постраждалих у Харкові та області не було, зазначили представники влади. Де саме були "прильоти", наразі не уточнюється.

"На жаль не обійшлося без влучань, але вони прийшлись по ві

По Київській області, як повідомив вранці начальник ОВА Руслан Кравченко, сьогодні були удари "Шахедами" та ракетами.

"Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури", - розповів він.

Чиновник додав, що інформація щодо постраждалих та загиблих наразі не надходила.

"Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті", - розповів він.

У Львівській та Івано-Франківській областях працювали сили та засоби ППО через ракетні атаки. Зокрема, по Львову ворог запускав ракети "Канджал". Місцева влада про наслідки наразі не оприлюднювала дані.

Вибухи цієї ночі також лунали в Запорізькій області. В ОВА щодо наслідків наразі також не розкривали дані.

Проте відомо, що саме було ціллю ворога під час нинішньої комбінованої атаки - знову українська енергетика.

Атака по Енергооб'єктах у чотирьох областях

За словами глави Міненерго, цієї ночі та зранку були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - розповів Герман Галущенко.

В компанії ДТЕК своєю чергою повідомили про те, що під час цієї комбінованої атаки РФ била по двох їхніх теплоелектростанціях. Енергетики зазначили, що було серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - передали в ДТЕК.

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