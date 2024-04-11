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Нідерланди додатково виділять 400 млн євро на допомогу Україні, - ЗМІ

Четвер 11 квітня 2024 21:16
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Нідерланди додатково виділять 400 млн євро на допомогу Україні, - ЗМІ Фото: уряд Нідерландів збільшить допомогу Україні у 2024 році (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Нідерландів виділить додаткові 400 млн євро (428 млн доларів) на допомогу Україні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL News.

За інформацією джерел видання, 400 млн євро доповнять більш ніж 2 млрд євро, які Нідерланди виділили на допомогу Україні в 2024 році.

Також журналісти уточнюють, що Україна може розраховувати на допомогу Нідерландів у 2025 році. У весняному меморандумі уряд передбачив на це 1,5 млрд євро.

"Гроші призначені переважно для військової підтримки, а також для встановлення справедливості, відновлення та реконструкції", - пише RTL News.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, Нідерланди є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вони вже надали нашим захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.

Як зазначила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, очікується, що поставки літаків почнуться вже цього року.

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