Нідерланди додатково виділять 400 млн євро на допомогу Україні, - ЗМІ
Уряд Нідерландів виділить додаткові 400 млн євро (428 млн доларів) на допомогу Україні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL News.
За інформацією джерел видання, 400 млн євро доповнять більш ніж 2 млрд євро, які Нідерланди виділили на допомогу Україні в 2024 році.
Також журналісти уточнюють, що Україна може розраховувати на допомогу Нідерландів у 2025 році. У весняному меморандумі уряд передбачив на це 1,5 млрд євро.
"Гроші призначені переважно для військової підтримки, а також для встановлення справедливості, відновлення та реконструкції", - пише RTL News.
Допомога Україні від Нідерландів
Нагадаємо, Нідерланди є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.
Вони вже надали нашим захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.
Як зазначила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, очікується, що поставки літаків почнуться вже цього року.
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