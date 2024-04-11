Нідерланди додатково виділять 400 млн євро на допомогу Україні, - ЗМІ

Уряд Нідерландів виділить додаткові 400 млн євро (428 млн доларів) на допомогу Україні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL News .

За інформацією джерел видання, 400 млн євро доповнять більш ніж 2 млрд євро, які Нідерланди виділили на допомогу Україні в 2024 році.

Також журналісти уточнюють, що Україна може розраховувати на допомогу Нідерландів у 2025 році. У весняному меморандумі уряд передбачив на це 1,5 млрд євро.

"Гроші призначені переважно для військової підтримки, а також для встановлення справедливості, відновлення та реконструкції", - пише RTL News.