ЦАХАЛ завдав авіаудару по Бейруту, а СБУ атакували нафтобазу РФ: новини за 30 липня

Вчора ізраїльська армія завдала авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Ціллю удару був командувач "Хезболли". Тим часом Служба безпеки України атакувала нафтобазу РФ в Курській області.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 30 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
Росія почала використовувати проти України ракетний комплекс КНДР Bulsae-4;
Ворог активно атакує на Покровському, Курахівському і Торецькому напрямках.
ЦАХАЛ підтвердив, що завдав авіаудару по Бейруту. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант після удару заявив, що ліванська терористична група "перетнула червону лінію".
ЗМІ дізнались, хто був ціллю Ізраїлю під час атаки по Бейруту.
В ніч на вівторок, 30 липня, Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. В результаті атаки розпочалась пожежа.
Удар був завданий силами та засобами СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
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