В Росії зникло відразу шість політв'язнів: серед них Ілля Яшин
З російських колоній і СІЗО зникли шість політв'язнів. Адвокати розглядають ймовірні причини цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство.Новости".
За останні два дні адвокати одразу шістьох засуджених і обвинувачених за політичними статтями повідомили, що їхніх підзахисних вивезли з колоній і СІЗО, в яких вони перебували.
У більшості випадків причини та напрямок етапування невідомі. Правозахисники кажуть, що не пам'ятають, щоб одночасно етапували одразу шістьох політв'язнів, і що це нагадує підготовку до обміну, однак не відкидають, що може йтися і про "якийсь відволікаючий хід".
Зокрема один з адвокатів повідомив про зникнення російського політика та опозиціонера Іллі Яшина, якого у грудні 2022 року Міщанський суд Москви засудив його до 8,5 року колонії.
Яшина звинуватили у поширенні "фейків" про армію РФ. За даними його адвоката Тетяни Соломіної, Яшина відвезли з колонії № 3 у Смоленській області.
Крім нього також зникли росіяни:
- Олег Орлов;
- Саша Сколиченко;
- Лілія Чанишева;
- Ксенія Фадєєва.
Водночас із колонії в Архангельській області зник 17-річний громадянин Німеччини та Росії Кевін Лік. Його було засуджено на чотири роки колонії за статтею про держзраду. За даними росЗМІ, тоді його звинуватили у злочинах, які він чинив, "будучи незгодним з політичним курсом" РФ та війною, яку вона розв’язала проти України.
Нагадаємо, що сьогодні самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко помилував засудженого до страти громадянина Німеччини Ріко Крігера.
Детальніше про справу Крігера та смертну кару в Білорусі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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