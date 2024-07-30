Росія почала використовувати проти України ракетний комплекс КНДР Bulsae-4, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

Bulsae-4 здатний уражати ціль за межами прямої видимості, тобто, на відстані більше 10 кілометрів. Точних даних про характеристики зброї КНДР немає, втім, дальність ураження, згідно з окремими джерелами, знаходиться в межах 10-25 кілометрів, що дозволяє атакувати з безпечної відстані.

Пускова установка складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами.

Керована ракета обладнана великими стабілізаторами та режимом атаки на ціль згори. Для її наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

"Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям", - пише "Мілітарний".

Постійний відеоконтакт дозволяє оператору комплексу змінити ціль для ракети на більш пріоритетну.

Оновлено 16:52

Спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів у коментарі "Суспільне", що інформацію про застосування російськими окупантами ракетних комплексів Bulsae-4 він підтвердити не може.

"Зараз ми не фіксуємо ні прибуття цієї техніки, ні фактів її застосування", - наголосив він.

Співробітництво РФ та КНДР

Північна Корея активно підтримує Росію у її війні проти України. Наприклад КНДР відправила партнеру понад один мільйон артилерійських снарядів. Окрім того, Росія також використовувала північнокорейські ракети під час обстрілу України.

Нещодавно між Росією та Північною Кореєю було підписано угоду про всебічне стратегічне партнерство. Цей договір може включати, зокрема, можливість відправку північнокорейських військ до України, а також надання взаємної допомоги у випадку агресії проти однієї з цих країн.