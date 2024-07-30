"Хезболла" перетнула червону лінію". ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану (відео)
ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Цілью удару був командувач "Хезболли".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Надвечір 30 липня ліванські ЗМІ почали писати про вибух у передмісті Дахіє Бейрута, де, як відомо, знаходиться осередок "Хезболли".
ЦАХАЛ підтвердив, що завдав авіаудару по Бейруту.
За словами військових, ціллю удару був командувач "Хезболли", який здійснив смертоносний ракетний удар по Мадждал-Шамсу й не тільки.
За словами ЦАХАЛу, в інструкціях для ізраїльських цивільних поки що немає змін.
Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оприлюднив заяву, в якій говориться, що ліванська терористична група "перетнула червону лінію".
Нагадаємо, що цієї суботи загострилась ситуація між Ізраїлем та Ліваном. Це сталось після того, як Ізраїль повідомив, що терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах.
Ракета "Хезболли" влучила по футбольному полю, де перебували діти.
Дану атаку назвали "найсмертоноснішою". Від удару ракети загинуло більш як 10 людей, ще понад 30 отримали поранення.
Детальніше про напругу між Ізраїлем та "Хезболлою" - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що вчора МЗС звернулось до українців на тлі загострення ситуації.
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