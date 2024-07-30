"Хезболла" перетнула червону лінію". ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану (відео)

ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Цілью удару був командувач "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Надвечір 30 липня ліванські ЗМІ почали писати про вибух у передмісті Дахіє Бейрута, де, як відомо, знаходиться осередок "Хезболли".

ЦАХАЛ підтвердив, що завдав авіаудару по Бейруту.

За словами військових, ціллю удару був командувач "Хезболли", який здійснив смертоносний ракетний удар по Мадждал-Шамсу й не тільки.

За словами ЦАХАЛу, в інструкціях для ізраїльських цивільних поки що немає змін.