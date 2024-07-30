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"Давно не було": у ВМС не виключають найближчим часом комбінованої атаки РФ

Вівторок 30 липня 2024 15:07
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"Давно не було": у ВМС не виключають найближчим часом комбінованої атаки РФ Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові постійно готуються до можливого масованого обстрілу з боку Росії, враховуючи, що вже давно не було таких атак.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Київ 24".

"Якщо ми бачимо носії в морі, в кількості, зазвичай це може передувати комбінованому обстрілу, тому що самостійні атаки, виключно за рахунок цих крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху. Іноді відсоток збиття цих ракет дорівнює 100", - заявив він.

Плетенчук додав, що існує ймовірність, що це можуть бути навчання, які зазвичай завершуються практичними стрільбами.

"Тим не менш, зараз по факту можемо стверджувати що три носії перебуває в морі. Фактично це всі підводні носії, які є у ворога в Азово-Черноморському регіоні і в принципі навіть можна казати лише про Чорноморський, тому що в Азові глибини їм не вистачить", - підкреслив він.

Речник ВМС України додав, що на борту цих носіїв може бути до 12 ракет, тому можливість комбінованої атаки залишається високою.

"Вони можуть мати на борту загально до 12 ракет. І в принципі можлива така комбінована атака. Як і завжди, не варто нехтувати сигналами повіреної тривоги", - резюмував він.

У Чорному морі зафіксовано три російських кораблі, здатних завдавати ударів крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп цих ракетоносіїв може становити до 12 ракет.

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