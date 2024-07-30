ЗМІ дізнались, хто був ціллю Ізраїлю під час атаки по Бейруту
Сьогодні, 30 липня, армія Ізраїлю завдала удару по столиці Лівану. Ціллю атаки був командир "Хезболли" Фуад Шукр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та сайт уряду Сполучених Штатів Америки.
Кілька засобів масової інформації повідомляють, що командир "Хезболли", який був об'єктом ізраїльського авіаудару по Бейруту це Фуад Шукр, також відомий як Хадж Мохсін. Він є високопоставленим командиром "Хезболли" та старшим радником лідера терористичної організації Хасана Насралли.
Що відомо про Фуада Шукра
За даними The Times of Israel, кілька років тому, армія оборони Ізраїлю назвала Шукра командиром проекту виробництва високоточних ракет "Хезболли".
Шукр грав одну з головних ролей в організації вибухів казарм Корпусу морської піхоти США в Бейруті 23 жовтня 1983, в результаті яких загинув 241 військовослужбовець і ще 128 було поранено.
За що його було оголошено в розшук. США пропонували 5 мільйонів доларів за інформацію про терориста.
Сьогодні ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. де знаходиться осередок "Хезболли".
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант після удару заявив, що ліванська терористична група "перетнула червону лінію".
Водночас Ізраїль зауважив, що ціллю удару був командувач "Хезболли", який зокрема здійснив ракетний удар по Мадждал-Шамсу.
Ми писали, що цієї суботи терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс. Ракета влучила в футбольне поле, що призвело до великої кількості загиблих та постраждалих.
Детальніше про те, що наразі відомо щодо ситуації між Ізраїлем та "Хезболлою", можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
РБК-Україна також повідомляло, що вчора МЗС звернулось до українців на тлі загострення ситуації.
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