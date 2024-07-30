ЗМІ дізнались, хто був ціллю Ізраїлю під час атаки по Бейруту

Сьогодні, 30 липня, армія Ізраїлю завдала удару по столиці Лівану. Ціллю атаки був командир "Хезболли" Фуад Шукр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та сайт уряду Сполучених Штатів Америки.

Кілька засобів масової інформації повідомляють, що командир "Хезболли", який був об'єктом ізраїльського авіаудару по Бейруту це Фуад Шукр, також відомий як Хадж Мохсін. Він є високопоставленим командиром "Хезболли" та старшим радником лідера терористичної організації Хасана Насралли.

Що відомо про Фуада Шукра

За даними The Times of Israel , кілька років тому, армія оборони Ізраїлю назвала Шукра командиром проекту виробництва високоточних ракет "Хезболли".

Шукр грав одну з головних ролей в організації вибухів казарм Корпусу морської піхоти США в Бейруті 23 жовтня 1983, в результаті яких загинув 241 військовослужбовець і ще 128 було поранено.

За що його було оголошено в розшук. США пропонували 5 мільйонів доларів за інформацію про терориста.