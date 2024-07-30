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СБУ вночі вдарила по нафтобазі росіян у Курській області, - Генштаб

Курська область, Вівторок 30 липня 2024 17:36
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СБУ вночі вдарила по нафтобазі росіян у Курській області, - Генштаб Ілюстративне фото: СБУ вдарила по нафтобазі у Курській області (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області сьогодні, 30 липня, вночі. Там була пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Як зазначили у Генштабі, під удар потрапила нафтобаза "Логістичний центр №43", яка знаходиться у селищі Вози Курської області.

"За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті супротивника виникла пожежа", - уточнили військові.

Удар був завданий силами та засобами СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Більш детальна інформація про наслідки удару досі уточнюється.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, у Курській області прогриміли вибухи. Місцеві жителі скаржилися на "спалахи у небі".

Російські ЗМІ з посиланням на губернатора регіону Олексія Смірнова писали, що в небі над Курською областю нібито "було знищено чотири ракети ЗСУ".

До речі, вчора, 29 липня, Генштаб ЗСУ підтвердив удар по кількох електропідстанціях у Курській області, які забезпечували роботу залізниці.

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