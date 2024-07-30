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Лукашенко помилував засудженого до страти громадянина Німеччини

Білорусь, Вівторок 30 липня 2024 20:21
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Лукашенко помилував засудженого до страти громадянина Німеччини Фото: самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 30 липня, вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера. Німець був засуджений у Білорусі до смертної кари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА та "Sputnik Беларусь".

Пресслужба Лукашенка повідомила, що самопроголошений лідер Білорусі таки вирішив помилувати громадянина Німеччини.

"Главою держави з урахуванням усіх обставин ухвалено рішення про помилування", - повідомила пресслужба Лукашенка.

Після того як вирок про виняткову міру покарання щодо Крігера набув законної сили, громадянин Німеччини написав прохання про помилування на ім'я білоруського президента.

Крігера засудили до страти

Нагадаємо, кілька днів тому Крігера звинуватили у: "незаконних діях з вогнепальною зброєю", "приведенні в непридатність громадського транспорту або шляхів сполучення", "створенні чи участі в "екстремістському" формуванні", "агентурній діяльності", "найманстві" та "терористичному акті".

Зокрема, за статтею про вчинення теракту його судили за вчинення вибуху "з терористичною метою", "з метою здійснення впливу на ухвалення рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку".

За даними звинуваченнями Крігера засудили до страти.

Зауважимо, що нині Білорусь єдина країна Європи, в якій все ще діє смертна кара. До неї можуть засудити за тероризм чи держзраду. Смертна кара в країні відбувається шляхом розстрілу.

Зауважимо, що днями Крігер звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца через державне білоруське телебачення та закликав главу уряду втрутитися в його справу.

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