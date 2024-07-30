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На порталі "Дія" з'явилась нова функція для військовозобов'язаних

Україна, Вівторок 30 липня 2024 16:48
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На порталі "Дія" з'явилась нова функція для військовозобов'язаних Фото: на порталі "Дія" з'явилась нова функція (diia.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі "Дія". Більше не треба чекати черги та йти до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства цифрової трансформації України.

В міністерстві пояснили, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах - від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

На документі є QR-код - за ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.

Як отримати військово-обліковий документ:

  • авторизуйтесь на порталі Дія за допомогою КЕП;
  • виберіть сервіс Військово-обліковий документ;
  • натисніть Подати заяву;
  • підпишіть заяву електронним підписом.

Документ протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет громадянина на порталі "Дія".

Нагадаємо, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі разом військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.

РБК-Україна пояснило, що таке військово-обліковий документ і коли його треба міняти.

Ми також писали, що в Україні спростили бронювання для перевізників. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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