ЦАХАЛ нанес авиаудар по Бейруту, а СБУ атаковали нефтебазу РФ: новости за 30 июля

Вчера израильская армия нанесла авиаудар по столице Ливана Бейруту. Целью удара был командующий "Хезболлы". Тем временем Служба безопасности Украины атаковала нефтебазу РФ в Курской области.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 30 июля, - в материале РБК-Украина.
В ВМС не исключают в ближайшее время комбинированную атаку РФ;
Россия начала использовать против Украины ракетный комплекс КНДР Bulsae-4;
Враг активно атакует на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях.
ЦАХАЛ подтвердил, что нанес авиаудару по Бейруту. Министр обороны Израиля Йоав Галлант после удара заявил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".
СМИ узнали, кто был целью Израиля во время атаки по Бейруту.
В ночь на вторник, 30 июля, Служба безопасности Украины атаковала российскую нефтебазу в Курской области. В результате атаки начался пожар.
Удар был нанесен силами и средствами СБУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.
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