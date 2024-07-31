ЦАХАЛ завдав авіаудару по Бейруту, а СБУ атакували нафтобазу РФ: новини за 30 липня

Вчора ізраїльська армія завдала авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Ціллю удару був командувач "Хезболли". Тим часом Служба безпеки України атакувала нафтобазу РФ в Курській області.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 30 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Удар по Лівану

Надвечір ліванські ЗМІ почали писати про вибух у передмісті Дахіє Бейрута, де знаходиться осередок "Хезболли".

ЦАХАЛ підтвердив, що завдав авіаудару по Бейруту. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант після удару заявив, що ліванська терористична група "перетнула червону лінію".

ЗМІ дізнались, хто був ціллю Ізраїлю під час атаки по Бейруту.

Атака на нафтобазу в Курській області

В ніч на вівторок, 30 липня, Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. В результаті атаки розпочалась пожежа.

Удар був завданий силами та засобами СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

На порталі "Дія" з'явилась нова функція для військовозобов'язаних

Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі "Дія".

В міністерстві пояснили, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах.

У Татарстані смерч розкидав літаки в аеропорту

У Республіці Татарстан пройшов сильний смерч. Внаслідок чого в місцевому аеропорту було пошкоджено літаки.

На відео, які публікують Telegram-канали, можна побачити, як смерч розкидав літаки.

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Детальніше про це, та які умови для бронювання ФОПів в Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Німець був засуджений у Білорусі до смертної кари.

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