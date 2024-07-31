ЦАХАЛ нанес авиаудар по Бейруту, а СБУ атаковали нефтебазу РФ: новости за 30 июля

Вчера израильская армия нанесла авиаудар по столице Ливана Бейруту. Целью удара был командующий "Хезболлы". Тем временем Служба безопасности Украины атаковала нефтебазу РФ в Курской области.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 30 июля, - в материале РБК-Украина .

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Удар по Ливану

К вечеру ливанские СМИ начали писать о взрыве в пригороде Дахие Бейрута, где находится ячейка "Хезболлы".

ЦАХАЛ подтвердил, что нанес авиаудару по Бейруту. Министр обороны Израиля Йоав Галлант после удара заявил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".

СМИ узнали, кто был целью Израиля во время атаки по Бейруту.

Атака на нефтебазу в Курской области

В ночь на вторник, 30 июля, Служба безопасности Украины атаковала российскую нефтебазу в Курской области. В результате атаки начался пожар.

Удар был нанесен силами и средствами СБУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

На портале "Дія" появилась новая функция для военнообязанных

Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале "Дія".

В министерстве объяснили, что документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому используйте его в любых жизненных обстоятельствах.

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На видео, которые публикуют Telegram-каналы, можно увидеть, как смерч разбрасывал самолеты.

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Подробнее об этом, и какие условия для бронирования ФОПов в Украине можно узнать в материале РБК-Украина.

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