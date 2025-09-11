Треба п'ять кухарів, працює два. Експерт пояснила кадрову кризу в ресторанній галузі

Чому важко знайти працівників у ресторанній галузі

За словами експерта, нині знайти людей у ресторанній галузі в Україні - "не просто важко".

"Я ось відкриваю новий заклад наступного тижня. І настільки було важко знайти звичайних кухарів, офіціантів", - поділилась Насонова.

Вона пояснила, що сьогодні люди "вимагають дійсно великі зарплати".

"І їх треба платити, бо просто ніхто не прийде. Навіть взагалі без досвіду приходять і одразу просять багато", - зауважила фахівець.

За її словами, у певних випадках "можна взяти людину", щоб повчити.

"Але зараз багато випадків, коли на зміні повинно бути п'ять кухарів, а працюють лише два. Тому що просто не змогли знайти. Такі ситуації зараз трапляються дуже часто", - визнала ресторанний консультант.

Водночас вона зауважила, що "людей також можна зрозуміти", адже "їм також потрібні гроші".

"Це - комуналка. І ціни на продукти ростуть. Їм також потрібно жити. Але для закладів - все питання у відпускних цінах", - розповіла Насонова.

Чи пов'язане закриття ресторанів з браком персоналу

Директор аналітичного центру "Ресторани України" поділилась, що сьогодні закриття великої кількості закладів - не пов'язане ані з персоналом, ані з відтоком людей.

"Це пов'язане з економічною ситуацією в країні. Головний фактор - падіння платоспроможності людей. Більшість аудиторії, яка взагалі ходила в заклади, стала ходити рідше, витрачати грошей менше. Все подорожчало. І багато людей до ресторанів просто не ходить, бо економлять", - пояснила експерт.

Як приклад для порівняння вона навела Польщу, де "відпускні ціни в закладах - рази в три вищі, ніж в закладах в Україні".

При цьому вартість продуктів - така сама, як і в Україні (а щодо деяких позицій - навіть нижча).

"Якщо порівняти звичайні продукти - молоко чи яйця - в Польщі це дешевше. Але ціни в ресторанах та кафе у Польщі - набагато вищі. В кілька разів. Ця маржа там набагато вища, ніж у нас. Ми ж не можемо об'єктивно поставити ціну на борщ у 500 гривень. Ніхто його не купить", - повідомила експерт.

Насамкінець вона зауважила, що згідно з її спостереженнями, "більшість рестораторів не можуть тримати (заклад, - Ред.) збитковим довше, ніж пів року".

"Коли накопичується суттєва сума збитків - вирішують просто закрити. Щоб ці збитки не нарощувати далі", - підсумувала Насонова.