Навчання чи заробіток? З якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умов

Четвер 14 серпня 2025 07:30
Навчання чи заробіток? З якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умов За певних умов підлітки можуть працювати у вільний від навчання час (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У деяких випадках у підлітків може постати потреба в підробітку чи навіть повноцінному заробітку. Проте зі скількох років можна працювати в Україні - знають не всі.

Докладніше про умови, дозволену тривалість праці та заборонені види робіт для неповнолітніх, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

За яких умов та з якого віку можуть працювати неповнолітні

Згідно з Кодексом законів про працю України (КЗпП), неповнолітні особи (тобто ті, які не досягли віку 18 років) у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх.

Тим часом у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов роботи вони користуються низкою суттєвих пільг, встановлених законодавством.

В цілому працювати в Україні дозволено з 16 років. Водночас існує декілька винятків:

  • з 15 років можна працювати за умови, що згоду на це дав один із батьків або особа, яка їх замінює;
  • з 14 років можна працювати виключно у вільний від навчання час (наприклад, на канікулах), з дозволу одного з батьків (або особи, яка їх замінює) та на легкій роботі (яка не шкодить здоров'ю й не заважає навчанню).

Отже, за певних умов допускається навіть оформлення на роботу 14-річних учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів.

Навчання чи заробіток? З якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умовЗ якого віку можна працювати в Україні та за яких умов (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Якою має бути тривалість робочого часу підлітків

Згідно з чинним законодавством, неповнолітні українці можуть працювати лише скорочений робочий час:

  • 16-18 років - до 36 годин на тиждень;
  • 15-16 років - до 24 годин на тиждень;
  • учні 14-15 років (під час канікул) - до 24 годин на тиждень.

"Якщо у вас працюють учні впродовж навчального року, максимальна тривалість їхнього робочого часу удвічі менша", - наголосили у прес-службі Державної служби України з питань праці.

Йдеться про такий робочий час:

  • особи 16-18 років - до 18 годин на тиждень;
  • особи 15-16 років - до 12 годин на тиждень;
  • особи 14-15 років - до 12 годин на тиждень.

Навчання чи заробіток? З якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умовОсобливості умов праці неповнолітніх (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Які види робіт заборонені для неповнолітніх

Підлітки в Україні не можуть працювати:

  • у небезпечних і шкідливих умовах;
  • під землею;
  • на теплових і атомних електростанціях;
  • на нафто- і газовидобувних підприємствах;
  • на інших роботах із Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

Крім того, їх не можна залучати:

  • до нічних робіт (з 22:00 до 6:00);
  • до ;понаднормових робіт;
  • до робіт у вихідні дні.

Важливо також і те, що працівники до 18 років не можуть переміщувати та підіймати речі вагою більше граничних норм.

При цьому вантажна робота обмежується за часом - не більше однієї третини робочого часу.

"Іншими словами, якщо працівник працює 7 годин на день, то вантажна робота не повинна тривати більше 2,3 години", - пояснили у Держпраці.

Навчання чи заробіток? З якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умовГраничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками (інфографіка: dsp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Державній службі зайнятості повідомили, які вакансії стали найпопулярнішими впродовж 2025 року.

Крім того, у ДСЗ розповіли, які 5 найдивніших вакансій пропонували українцям цього року.

Читайте також, які "чоловічі" професії - найпопулярніші серед жінок і роботодавців.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Кодекс законів про працю, прес-служби Державної служби України з питань праці та Міністерства освіти й науки (у Facebook).

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

Юридичні поради Зарплата в Україні Робота в Україні Діти Підлітки Праця
