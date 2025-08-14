Навчання чи заробіток? З якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умов

У деяких випадках у підлітків може постати потреба в підробітку чи навіть повноцінному заробітку. Проте зі скількох років можна працювати в Україні - знають не всі.

Докладніше про умови, дозволену тривалість праці та заборонені види робіт для неповнолітніх, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

За яких умов та з якого віку можуть працювати неповнолітні

Згідно з Кодексом законів про працю України (КЗпП), неповнолітні особи (тобто ті, які не досягли віку 18 років) у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх.

Тим часом у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов роботи вони користуються низкою суттєвих пільг, встановлених законодавством.

В цілому працювати в Україні дозволено з 16 років. Водночас існує декілька винятків:

з 15 років можна працювати за умови, що згоду на це дав один із батьків або особа, яка їх замінює;

з 14 років можна працювати виключно у вільний від навчання час (наприклад, на канікулах), з дозволу одного з батьків (або особи, яка їх замінює) та на легкій роботі (яка не шкодить здоров'ю й не заважає навчанню).

Отже, за певних умов допускається навіть оформлення на роботу 14-річних учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів.

З якого віку можна працювати в Україні та за яких умов (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Якою має бути тривалість робочого часу підлітків

Згідно з чинним законодавством, неповнолітні українці можуть працювати лише скорочений робочий час:

16-18 років - до 36 годин на тиждень;

15-16 років - до 24 годин на тиждень;

учні 14-15 років (під час канікул) - до 24 годин на тиждень.

"Якщо у вас працюють учні впродовж навчального року, максимальна тривалість їхнього робочого часу удвічі менша", - наголосили у прес-службі Державної служби України з питань праці.

Йдеться про такий робочий час:

особи 16-18 років - до 18 годин на тиждень;

особи 15-16 років - до 12 годин на тиждень;

особи 14-15 років - до 12 годин на тиждень.

Особливості умов праці неповнолітніх (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Які види робіт заборонені для неповнолітніх

Підлітки в Україні не можуть працювати:

у небезпечних і шкідливих умовах;

під землею;

на теплових і атомних електростанціях;

на нафто- і газовидобувних підприємствах;

на інших роботах із Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

Крім того, їх не можна залучати:

до нічних робіт (з 22:00 до 6:00);

до ;понаднормових робіт;

до робіт у вихідні дні.

Важливо також і те, що працівники до 18 років не можуть переміщувати та підіймати речі вагою більше граничних норм.

При цьому вантажна робота обмежується за часом - не більше однієї третини робочого часу.

"Іншими словами, якщо працівник працює 7 годин на день, то вантажна робота не повинна тривати більше 2,3 години", - пояснили у Держпраці.

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками (інфографіка: dsp.gov.ua)