Лише зарплати - замало: що компанії готові пропонувати, аби знайти людей

У сучасних реаліях залучити людину до роботи однією лише зарплатою, особливо якщо йдеться про працевлаштування на виробництво, - важко.

Про це у розмові з РБК-Україна розповіла директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Де сьогодні бракує людей і кого шукають роботодавці

В цілому сьогодні, згідно з даними Work.ua, найбільша нестача людей - на виробництвах, в медицині, транспорті та логістиці.

Бракує передовсім:

працівників робітничих спеціальностей (63%);

фахівців середньої ланки (35%);

висококваліфікованих спеціалістів (19%).

Схожі оцінки дає й Державна служба зайнятості.

За даними експертів ДСЗ, найскладніше знайти людей у сферах:

транспорту;

будівництва;

промисловості;

торгівлі.

Станом на початок серпня поточного року, на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (де збираються пропозиції від служби зайнятості та інших учасників ринку) доступні близько 240 тисяч вакансій за 3000 професіями.

При цьому щодня публікують близько 28 тисяч нових.

Найчастіше роботодавці шукають: слюсарів, зварників, електрогазозварників, електромонтерів, продавців, кухарів, медсестер і медбратів, бухгалтерів.

Є також багато вакансій лікарів: сімейних, терапевтів, педіатрів. Крім того, дуже актуальні й професійно-технічні напрямки.

Що крім зарплати можуть пропонувати компанії

За словами Жовтяк, "зараз однією лише зарплатою залучити працівника важко (особливо - на виробництво)".

Вона пояснила, що у пошуках нових кадрів роботодавці готові:

платити людям ринкову зарплату;

сплачувати за оренду житла найманого працівника;

гарантувати соцпакет;

забезпечувати медстрахування;

надавати бронювання;

організовувати транспорт до місця роботи.

"Все це пропонується тим, хто має технічну або спеціальну підготовку", - поділилась експерт.

Вона розповіла також, що раніше роботодавці були готові брати лише досвідчених фахівців, тоді як зараз - "навіть тих, хто має мінімальні навички".

"На замовлення бізнесу ми можемо навчати та перенавчати, підвищувати кваліфікацію", - підсумувала Жовтяк.