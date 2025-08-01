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Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, масло вже на 25% дорожче, ніж в Польщі

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 09:08
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Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, масло вже на 25% дорожче, ніж в Польщі Фото: ціни на продукти в Україні зросли до європейських (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на продовольчі товари в Україні за останні роки зблизилися з рівнем у країнах ЄС. Українські ціни вже перевищують показники країн-сусідів, зокрема Румунії, Словаччини та Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2025 року).

За даними НБУ, причинами є і внутрішні проблеми, як-от клімат, війна, витрати виробництва, і зовнішні - глобальні ціни та попит.
Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, масло вже на 25% дорожче, ніж в Польщі

Продовольча інфляція вища за загальну

У світі вартість продуктів зростає швидше, ніж інші ціни. З 2020 року продовольча інфляція склала понад 35%, тоді як загальна - лише 25%.

Це наслідок низки глобальних криз: пандемії, війни, кліматичних катастроф, логістичних збоїв і зростання цін на енергію. Усе це створило "ідеальний шторм" для стрімкого зростання вартості їжі.

Для українців це має велике значення, оскільки частка продовольчих товарів у споживчому кошику українців становить близько 40%.

Що дорожче, а що дешевше

З 2016 року ціни на продукти в Україні в євро зросли на 79%, у країнах ЄС - на 46%. Динаміка цін за окремими товарними групами була неоднорідною, як і відхилення цін на окремі продукти в Україні від цін у країнах ЄС.

Наприклад, ціни на хліб та крупи, фрукти та овочі, прісноводну рибу залишаються нижчими, ніж в Європі, завдяки меншим порівняно з ЄС витратам на сировину, працю та логістику. А соняшникова олія дешевша (зокрема на 20–25%, ніж у Польщі) завдяки розвиненому внутрішньому виробництву.
Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, масло вже на 25% дорожче, ніж в Польщі

Водночас ціни на вершкове масло в Україні відносно вищі, ніж середньоєвропейські (зокрема на 20-25% порівняно з Польщею), що пов'язано з високою собівартістю виробництва та значною державною підтримкою агровиробників у країнах ЄС.

Продукція тваринництва також демонструє подібні контрасти: свинина та молочні продукти дорожчі, ніж польські, через структурні проблеми галузі та різницю в державній підтримці, тоді як м'ясо птиці та яйця дешевші завдяки ефективності великих виробників, вертикальній інтеграції та економії від масштабу.

За даними НБУ, у першій половині 2025 року продовжився тренд зближення українських цін на продукти до рівня ЄС. Після тимчасового зниження вартості харчів у євровому еквіваленті внаслідок девальвації гривні у 2023-2024 роках, з початку цього року відновилась тенденція зростання.
Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, масло вже на 25% дорожче, ніж в Польщі

Що гальмує і що прискорює зростання цін

Ціни в Україні стримуються купівельною спроможністю населення. Як тільки ціна наближається до психологічного порогу, попит знижується або зміщується на дешевші аналоги.

З іншого боку, слабкий розвиток деяких секторів, як-от тваринництва, штовхає ціни вгору. Різниця в ПДВ також грає роль - в Україні він складає 20%, у Польщі - лише 5%, а подекуди діє нульова ставка.

Зростає імпорт: як це впливає

Вартість продуктів харчування в Україні формується під впливом як внутрішніх чинників (урожайність, виробничі витрати, споживчий попит тощо), так і зовнішньої кон'юнктури, зокрема світових цін, доступу українських виробників до зовнішніх ринків, обсягів експорту та імпорту продуктів.

Зокрема, угода про зону вільної торгівлі України з ЄС сприяла нарощуванню обсягів торгівлі продовольчими товарами, а отже, була одним з чинників наближення українських цін до європейських.
Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, масло вже на 25% дорожче, ніж в Польщі

Через високі ціни і низьку пропозицію Україна нарощує імпорт продовольства. За перше півріччя 2025 року імпорт свинини зріс у 4,4 раза, молока - у 1,6 раза, круп - на 48%, овочів - удвічі, а яблук - у 8 разів.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник заявив, що ера дешевих продуктів у світі закінчується.

У НБУ раніше зазначали, що ціни на продовольчому ринку в Україні "наблизилися, а за окремими продуктами навіть перевищують ціни в країнах-сусідах". "Саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного цінового сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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