В Україні запустили "розумний" сервіс для пошуку роботи із ШІ: що він уміє
Державна служба зайнятості створила новий інструмент для пошуку роботи в Україні на основі штучного інтелекту (ШІ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.
Як ШІ допоможе українцям у розвитку кар'єри
Українцям розповіли, що служба зайнятості запустила інноваційний сервіс для розвитку кар'єри, створений на основі штучного інтелекту.
Йдеться про інструмент для пошуку роботи - актуальних і підходящих для конкретної людини вакансій.
"Цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій", - впевнені у ДСЗ.
Зазначається водночас, що зараз новація працює у тестовому режимі.
Що вміє цифровий "помічник" і як скористатися
У ДСЗ поділились, що локальний штучний інтелект було розроблено фахівцями Служби.
Уточнюється, що такий "помічник" може:
- фільтрувати вакансії за описом, містом чи рівнем зарплати;
- шукати вакансію за ключовими словами;
- проаналізувати резюме людини та запропонувати їй підходящу вакансію.
"Якщо завантажити CV на сайт, система проаналізує ваш досвід, навички та освіту, та запропонує кар'єрні можливості", - пояснили громадянам.
Скористатись інструментом для пошуку роботи на основі ШІ можна на офіційному порталі ДСЗ.
Єдиний портал вакансій з ШІ (скриншот: dcz.gov.ua/aijob)
Переваги нового сервісу від служби зайнятості
Перевагами нового сервісу ДСЗ вважаються:
- надійність;
- автономність;
- високий рівень конфіденційності.
Повідомляється, що цей інструмент (на відміну від глобальних платформ) гарантує повний контроль над даними.
"Ваше резюме існує в системі лише протягом кількох секунд, необхідних для обробки, і автоматично видаляється одразу після добору вакансій", - наголосили у ДСЗ.
Уточнюється, що це виключає "будь-яку можливість використання вашої персональної інформації на сторонніх ресурсах".
Крім того, локальна природа сервісу на основі ШІ забезпечує його:
- стабільність;
- незалежність від глобальних серверів;
- гнучкість у налаштуванні під унікальні потреби українського ринку праці.
