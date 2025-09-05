В Україні запустили "розумний" сервіс для пошуку роботи із ШІ: що він уміє

Державна служба зайнятості створила новий інструмент для пошуку роботи в Україні на основі штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Як ШІ допоможе українцям у розвитку кар'єри

Українцям розповіли, що служба зайнятості запустила інноваційний сервіс для розвитку кар'єри, створений на основі штучного інтелекту.

Йдеться про інструмент для пошуку роботи - актуальних і підходящих для конкретної людини вакансій.

"Цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій", - впевнені у ДСЗ.

Зазначається водночас, що зараз новація працює у тестовому режимі.

Що вміє цифровий "помічник" і як скористатися

У ДСЗ поділились, що локальний штучний інтелект було розроблено фахівцями Служби.

Уточнюється, що такий "помічник" може:

фільтрувати вакансії за описом, містом чи рівнем зарплати;

шукати вакансію за ключовими словами;

проаналізувати резюме людини та запропонувати їй підходящу вакансію.

"Якщо завантажити CV на сайт, система проаналізує ваш досвід, навички та освіту, та запропонує кар'єрні можливості", - пояснили громадянам.

Скористатись інструментом для пошуку роботи на основі ШІ можна на офіційному порталі ДСЗ.

Єдиний портал вакансій з ШІ (скриншот: dcz.gov.ua/aijob)

Переваги нового сервісу від служби зайнятості

Перевагами нового сервісу ДСЗ вважаються:

надійність;

автономність;

високий рівень конфіденційності.

Повідомляється, що цей інструмент (на відміну від глобальних платформ) гарантує повний контроль над даними.

"Ваше резюме існує в системі лише протягом кількох секунд, необхідних для обробки, і автоматично видаляється одразу після добору вакансій", - наголосили у ДСЗ.

Уточнюється, що це виключає "будь-яку можливість використання вашої персональної інформації на сторонніх ресурсах".

Крім того, локальна природа сервісу на основі ШІ забезпечує його: