ФОП і мобілізація: чи можна вести бізнес під час служби і кого звільняють від податків

Мобілізація в Україні, запроваджена на тлі повномасштабного вторгення РФ, триває. Проте не всі підприємці знають, чи можуть продовжувати вести бізнес під час служби в армії та чи потрібно у цей період сплачувати податки.

Докладніше про те, чи можуть мобілізовані підприємці продовжувати вести бізнес і чи потрібно їм сплачувати ПДФО, єдиний податок і військовий збір, розповіла у коментарі РБК-Україна адвокат АБ Романа Сацика Марія Ганіна .

Чи можуть мобілізовані підприємці продовжувати вести бізнес

За словами експерта, відповідь на це питання міститься у частині 3 статті 39 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Згідно з нею, державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців (ФОПів) не припиняється за громадянами України:

які проходять базову військову службу;

які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

які прийняті на військову службу за контрактом.

"У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану - на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію", - уточнила Ганіна.

Отже, законом передбачена можливість мобілізованим військовослужбовцями продовжувати ведення підприємницької діяльності.

Кого з військових таке положення закону не стосується

Адвокат наголосила: дане положення не стосується військових посадових осіб Збройних сил України.

Йдеться про тих військовослужбовців, які:

обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків;

спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків згідно із законодавством.

Їм, за словами експерта, заборонено займатися:

іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту);

підприємницькою діяльністю.

"Якщо інше не передбачено Конституцією або законами України", - уточнила Ганіна.

Чи покарають військову посадову особу за ведення бізнесу

Адвокат пояснила, що згідно зі статтею 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю - тягне за собою накладення штрафу.

"Від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом", - додала експерт.

Отже, йдеться щонайменше про штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.

Чи потрібно мобілізованим підприємцям сплачувати податки

Якщо ФОП, перебуваючи на службі, не продовжує вести бізнес у період проведення мобілізації, нарахування податків і зборів йому не здійснюється.

"Що стосується податків і зборів ФОПам, які мобілізовані, то такі особи - на весь період їх військової служби - звільняються від нарахування, сплати та подання податкової звітності", - розповіла адвокат.

Вона зауважила, що йдеться про:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиний податок;

військовий збір.

"У складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку", - уточнила Ганіна.

Якщо ж мобілізували ФОПа, який має найманих працівників, він має право на час служби уповноважити іншу особу здійснювати виплати із заробітної плати своїм працівникам.

"Проте в такому разі мають нараховуватись й утримуватись податки та збори з доходу у вигляді заробітної плати найманих працівників", - підсумувала адвокат.