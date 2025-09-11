Нужно пять поваров, работает два. Эксперт объяснила кадровый кризис в ресторанной отрасли

Почему трудно найти работников в ресторанной отрасли

По словам эксперта, сейчас найти людей в ресторанной отрасли в Украине - "не просто трудно".

"Я вот открываю новое заведение на следующей неделе. И настолько было трудно найти обычных поваров, официантов", - поделилась Насонова.

Она объяснила, что сегодня люди "требуют действительно большие зарплаты".

"И их надо платить, потому что просто никто не придет. Даже вообще без опыта приходят и сразу просят много", - отметила специалист.

По ее словам, в определенных случаях "можно взять человека", чтобы поучить.

"Но сейчас много случаев, когда на смене должно быть пять поваров, а работают только два. Потому что просто не смогли найти. Такие ситуации сейчас случаются очень часто", - признала ресторанный консультант.

В то же время она отметила, что "людей можно понять", ведь "им также нужны деньги".

"Это - коммуналка. И цены на продукты растут. Им также нужно жить. Но для заведений - весь вопрос в отпускных ценах", - рассказала Насонова.

Связано ли закрытие ресторанов с нехваткой персонала

Директор аналитического центра "Рестораны Украины" поделилась, что сегодня закрытие большого количества заведений - не связано ни с персоналом, ни с оттоком людей.

"Это связано с экономической ситуацией в стране. Главный фактор - падение платежеспособности людей. Большинство аудитории, которая вообще ходила в заведения, стала ходить реже, тратить денег меньше. Все подорожало. И многие люди в рестораны просто не ходят, потому что экономят", - объяснила эксперт.

В качестве примера для сравнения она привела Польшу, где "отпускные цены в заведениях - раза в три выше, чем в заведениях в Украине".

При этом стоимость продуктов - такая же, как и в Украине (а по некоторым позициям - даже ниже).

"Если сравнить обычные продукты - молоко или яйца - в Польше это дешевле. Но цены в ресторанах и кафе в Польше - намного выше. В несколько раз. Эта маржа там намного выше, чем у нас. Мы же не можем объективно поставить цену на борщ в 500 гривен. Никто его не купит", - сообщила эксперт.

В завершение она отметила, что согласно ее наблюдениям, "большинство рестораторов не могут держать (заведение, - Ред.) убыточным дольше, чем полгода".

"Когда накапливается существенная сумма убытков - решают просто закрыть. Чтобы эти убытки не наращивать дальше", - подытожила Насонова.