Продукти в Україні за рік подорожчали на 22%, деякі - в 4 рази більше

Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в травні 2025 року порівняно з травнем минулого року зросли на 22,1%. Подорожчали всі продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Ціни на хлібопродукти зросли на 18,8%, на м'ясо та м'ясопродукти - на 18,2%, риба та продукти з риби - на 13,3%, макаронні вироби - на 13,0%, цукор - на 12,4%.

Хліб подорожчав на 22,3%, молоко - на 20,9%, безалкогольні напої - на 19,7%, сир і кисломолочний сир - на 18,0%,

Крім того, овочі подорожчали на 35,4%, соняшникова олія - 35,4%, фрукти - на 33,5%, вершкове масло - на 28,5%.

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали яйця - на 86,0%.

Продуктова інфляція в Україні

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася 2024 року через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени. Це позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед низці овочів і фруктів.

У травні 2025 року на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

НБУ прогнозує, що надалі інфляція буде поступово сповільнюватися. Влітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг. Цьому сприятимуть надходження нових врожаїв, краща, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту.

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