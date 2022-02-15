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Посольства стран ЕС продолжают работать в Киеве, - Маасикас

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 10:44
Посольства стран ЕС продолжают работать в Киеве, - Маасикас Фото: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (crimea.suspilne.media)
Автор: РБК-Украина

Посольства всех стран-членов Евросоюза продолжают работать в украинской столице на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. ЕС сообщил о поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост руководителя представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса на странице в Twitter.

"Полная поддержка для Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления со стороны России. Все посольства стран-членов ЕС продолжают работать в Киеве", - написал Маасикас в соцсети.Посольства стран ЕС продолжают работать в Киеве, - Маасикас

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о временном переносе посольства из Киева во Львов.

"Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координирующим дипломатическую деятельность в стране", - отметил он.

Также недавно посольство Израиля выразило беспокойноство вокруг ситуации в Украине. Глава МИД Яир Лапид начал переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать израильтян будут через сухопутные границы и третьи страны.

Напомним, Британия перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов.

Отметим, министры иностранных дел стран Балтии выразили готовность приехать в Украину.

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