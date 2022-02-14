ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подвергали животных страданиям. На Neuralink Маска подали в суд

Новина українською →
Понедельник 14 февраля 2022 10:46
Подвергали животных страданиям. На Neuralink Маска подали в суд Фото: предприниматель Илон Маск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Neuralink подала в суд некоммерческая организация "Комитет врачей за ответственную медицину" (Physicians Committee for Responsible Medicine). Якобы, компания Илона Маска подвергала животных страданиям во время экспериментов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Согласно данным организации, она изучила 700 рапортов, видеозаписей, а также отчетов касаемо вскрытий 23 обезьян, которые принадлежали Neuralink с 2017-го по 2020-й.

Согласно их заявлению, одной из обезьян просверлили отверстия в черепе для внедрения электродов, чтобы изучить реакцию ее мозга. Впоследствии у животного развилась инфекция из-за чего ее пришлось усыпить.

У другой обезьяны отсутствовали пыльцы рук и ног. Вероятно, их ампутировали из-за сильной гематомы. После этого ее “случайно убили” во время очередного эксперимента.

Также, согласно их данным, известен случай, когда самка макаки страдала из-за сильной тошноты и одышки после внедрения электродов. Исследователи сообщили о том, что животное усыпили впоследствии "сильного истощения".

Более 15 из 23 обезьян были усыплены уже к 2020 году.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Маск провёл презентацию касаемо сверхтяжелой ракеты Starship.

Также недавно предпринимателя высмеяли в Twitter из-за публикации, в которой он "поблагодарил" людей за курение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск Соединенные Штаты Америки
NEWS
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины