На Цукерберга подает в суд штат Техас
Штат Техас подает в суд на Meta Марка Цукерберга. Компания нарушила закон о конфиденциальности своей бывшей программой распознавания лиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Insider.
Генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон подает в суд на Meta из-за закрытой в настоящее время технология распознавания лиц в соцсети.
Как отмечает Пэкстон, компания получила биометрические идентификаторы жителей штата без их согласия, что грубо нарушает закон.
"С помощью этой незаконной деятельности Facebook использовал личную информацию как пользователей, так и не пользователей, чтобы расширить свою империю и получить исторические непредвиденные прибыли", - отметил генеральный прокурор.
Более того, Пэкстон планирует взыскать у Meta, якобы "сотни миллиардов".
Речь идет о Законе о захвате или использовании биометрических идентификаторов, который приняли еще в 2009 году.
Также генеральный прокурор убежден в том, что компания раскрыла эти идентификаторы и другим лицам в связи с чем ей не удалось уничтожить их в разумные сроки, как того требует штат.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Европе могут заблокировать Facebook и Instagram.