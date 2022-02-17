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Google анонсировала операционную систему для устаревших ПК

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Четверг 17 февраля 2022 13:24
Google анонсировала операционную систему для устаревших ПК Фото: Google анонсировала операционную систему для устаревших ПК (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Google анонсировала новую операционную систему, которая получила название Chrome OS Flex. Она идеально подойдет для слабых компьютеров, в том числе и Mac.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой пресс-cлужбу Google.

Операционную систему можно будет устанавливать на устройства частных лиц, школ или же предприятий для "легких современных вычислений с облачным управлением". Она уже доступна для тестировщиков, а установить ее можно с загрузочной флешки.

Компания обещает безопасность, быструю загрузку устройств, автоматические обновления в фоновом режиме и управление из облака.

"Установите Chrome OS Flex на свои ПК и Mac, чтобы они были безопасными, быстро загружались, не тормозили со временем, автоматически обновлялись в фоновом режиме и могли управляться из облака", - пишет пресс-служба Google.

Chrome OS Flex можно установить за пару минут. Компания заявляет, что их операционная система будет стабильно работать на протяжении многих лет.

Более того, компания планирует создать для ОП функционал подобный Chrome OS, поскольку они оба созданы на одной кодовой базе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Google посвятила трогательный дудл Дню святого Валентина.

Более того, разработчик Дэнни Лин установил операционную систему Windows 11 на Android 13, а Pixel 3 и 3 XL от компании Google, получили последнее обновление.

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