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Apple разрешит добавить водительские права в iOS 15.4

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Понедельник 14 февраля 2022 15:05
Apple разрешит добавить водительские права в iOS 15.4 Фото: Apple разрешит добавить водительские права в iOS 15.4 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple может разрешить добавлять водительские права и идентификатор штата в приложение Wallet в ближайшее время. Речь идет об обновлении iOS 15.4.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Gizchina.

На официальном сайте компании уточняется, что функция станет доступной уже в начале 2022 года.

Як отмечает журналист Стив Мозер, он заметил новую строку кода в приложении Wallet, которая гласит: "Узнайте, когда ваши водительские права или удостоверение личности штата будут готовы к работе, и получайте важные обновления о вашем удостоверении личности".

Раньше компания отмечала, что Аризона и Джорджия станут первыми штатами, которые поддержат функцию Wallet. Также к их списку присоединятся Коннектикут, Айова, Кентукки, Мэриленд, Оклахома и Юта. В то же время, есть штаты, которые предлагают собственные приложения для идентификации.

Выпуск iOS 15.4 ожидается в начале весны.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Apple определилась с названием операционной системы для своей будущей гарнитуре AR/VR-гарнитуры.

Также недавно компания призналась в записи разговоров пользователей с помощником Siri.

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