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NASA показало процес запечатывания спутника в ракету

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Среда 16 февраля 2022 10:30
NASA показало процес запечатывания спутника в ракету Фото: NASA показало процес запечатывания спутника в ракету (blogs.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось кадрами работы его инженеров. На фото они запечатывают спутник в обтекатель ракеты, которую запустят в космос уже в следующем месяцев.

Об это пишет РБК-Украина со ссылкой на блог NASA.

Обтекатель является важной частью ракеты, делая ее более аэродинамичной и защищающей полезную нагрузку от экстремальных сил, которые возникают во время запуска.

На фото изображен процесс запечатывания геостационарного экологического спутника GOES-T, который принадлежит Национальному управлению океанических и атмосферных исследований. Запуск ракеты ожидается 1 марта с мыса Канаверал во Флориде.

Общий вес спутника составляет 2,7 тысячи килограмм. Процесс сборки происходит за 16 километров от места запуска. Уже 28 февраля обтекатель вместе со спутником доставят к стартовой площадке.

"Теперь все становится реальным, GOES-T полностью собран и готов к запуску. На следующей неделе мы проведем окончательные обзоры запуска и потренируем команды на их консолях запуска в рамках подготовки к дню запуска", - заявил руководитель миссии GOES-T Рекс Энгельхардт.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о подводных тренировках астронавтов NASA.

Также согласно космической программе Украины, наша страна планирует принять участие в реализации проекта "Артемида".

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