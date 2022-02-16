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Еще один iPhone больше не получит обновлений от Apple

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Среда 16 февраля 2022 12:24
Еще один iPhone больше не получит обновлений от Apple Фото: еще один iPhone больше не получит обновлений от Apple (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple обновила список винтажных устройств. Теперь там расположен и iPhone 6 Plus.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на поддержку Apple.

Впервые iPhone 6 Plus представили ещё в 2014 году, а выпускался он до сентября 2016 года.

iPhone 6 также был выпущен в тот же период, однако в список винтажных устройств его не добавили. Более того, в 2017 году смартфон стал моделью среднего класса.

iPhone 6 Plus, в свою очередь, больше не будет получать обновлений от Apple. Функциональные обновления прекратили загружаться еще в 2019 году после выхода на рынок iOS 13. Также смартфон не получит и патчей безопасности.

До сентября 2023 года компания прекратит и услуги по ремонту телефона. Впрочем, можно воспользоваться Self Service Repair и заказать отдельные детали для iPhone 6 Plus, чтобы заняться ремонтом самостоятельно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple может разрешить добавлять водительские права и идентификатор штата в приложение Wallet в обновлении iOS 15.4.

Также недавно компания призналась в записи разговоров пользователей з Siri.

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