Судно с украинским зерном вышло из Одесского порта, а в Киеве изменили работу транспорта во время тревог: новости за 1 августа

Первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта, в Украине изменились правила покупки антибиотиков, транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 1 августа - в материале РБК-Украина.

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Первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта

Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта. На его борту 26 тыс тонн кукурузы. Речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане.

Судно прибудет в Стамбул во вторник, 2 августа в 15:00. Там будет проведена проверка груза.

Транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги

Наземный общественный транспорт в Киеве будет останавливаться на время воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения", - говорится в сообщении. При этом пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

Правила покупки антибиотиков в Украине изменились

С понедельник, 1 августа, украинцы начнали получать электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность доступна в тех учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения.

Если учреждение, к которому обратился пациент, пока не работает с электронной системой здравоохранения, врач должен выписать пациенту бумажный рецепт.

Большинство украинцев поддерживают закрытие границ с Россией: опрос

Большинство украинцев поддерживают внедрение визового режима с Россией. Их количество увеличилось после полномасштабного вторжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, абсолютное большинство украинцев - 79% считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Лишь 11% считают, что Украина и РФ должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами. Также лишь 1% респондентов выступают за объединение в одно государство.

СМИ Тайваня анонсируют визит Пелоси: названо время и программа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего тура по странам Азии. Пелоси собирается прилететь на остров вопреки предостережениям Белого дома. Она планирует остаться на Тайване на одну ночь.

Визиту Пелоси на Тайвань резко сопротивляется Китай, считающий остров своей территорией. В китайских соцсетях распространялись призывы сбить самолет Пелоси, если он окажется в тайваньском воздушном пространстве. Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал Вашингтон "не играть с огнем".

На Украину надвигается непогода с грозами и градом

Во вторник, 2 августа, в Украине кроме большинства западных областей кратковременные дожди, грозы, на юге и востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер ожидается преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в Закарпатье - до 30°.