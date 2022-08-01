Через Мариуполь на Запорожье идут российские колонны: что известно

Российские войска перебрасывают понтонный парк в направлении Запорожья. В оккупированном Мариуполе видели длинные колонны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14:45 по проспекту Никопольскому в сторону выезда на Запорожье. Основное число - понтонные переправы. Отметка V", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска перебрасывают инженерную технику в Херсонскую область. Предположительно, чтобы наводить понтонные переправы из-за того, что Вооруженные силы Украины разбивают мосты.

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