ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 августа 2022 12:07
Транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги Фото: транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Наземный общественный транспорт в Киеве будет останавливаться на время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения", - говорится в сообщении.

При этом пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

"Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа", - добавляют в городской администрации.

Как сообщалось, в пределах Киева на период действия военного положения запрещена навигация для маломерных судов на водоемах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара
Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне