Первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook .

По его данным, речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тыс тонн украинской кукурузы.

Мониторинговый центр под эгидой ООН сообщил, что RAZONI пройдет инспекцию в Стамбуле, прежде чем отправиться в ливанский Триполи. Ожидается, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне прибудет на инспекцию в турецкие воды 2 августа. Центр попросил все стороны проинформировать военных, чтобы все стороны проинформировать военных, чтобы обеспечить его безопасный проход, передает Reuters.