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Байден утвердил военную помощь на 550 млн долларов для Украины

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 01 августа 2022 22:53
Байден утвердил военную помощь на 550 млн долларов для Украины Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на 550 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В частности, опубликован меморандум, которым Байден делегировал государственному секретарю Энтони Блинкену полномочия выделить до 550 млн долларов на военные товары и услуги, чтобы оказать помощь Украине.

По данным репортера "Голоса Америки" Остапа Ярыша, новый пакет включает:

  • 75 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
  • дополнительные ракеты для HIMARS.

На решение Байдена уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо президенту США за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", - отметил он.

Сегодня стало известно о том, что Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.

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