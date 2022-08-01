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Большинство украинцев поддерживают закрытие границ с Россией: опрос

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 16:42
Большинство украинцев поддерживают закрытие границ с Россией: опрос Фото: большинство украинцев поддерживают закрытие границ с Россией (Twitter.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Большинство украинцев поддерживают внедрение визового режима с Россией. Их количество увеличилось после полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, абсолютное большинство украинцев - 79% считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Лишь 11% считают, что Украина и РФ должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами. Также лишь 1% респондентов выступают за объединение в одно государство.

По сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением (по состоянию на февраль 2022 года) с 44% до 79% выросла доля тех, кто считает, что между Украиной и Россией должны быть визовые ограничения. Зато с 48% до 11% стало меньше тех, кто выступает за "дружеские" отношения между странами. Также с 5% до 1% снизилась доля тех, кто выступает за объединение в одно государство.

Во всех регионах большинство (от 86% на западе до 70% на востоке) считают, что между Украиной и РФ должны быть закрыты границы с визами. Также во всех регионах по сравнению с февралем значительно выросла доля тех, кто выступает за закрытые границы. В частности, если на юге и востоке еще в феврале большинство выступали за "дружеские" отношения, то сейчас большинство считает, что между Украиной и Россией должны быть визы и таможни.

Результаты опроса также показали, что большинство среди всех категорий выступают за закрытые границы. В частности среди русскоязычных россиян 52% выступают за закрытые границы, а за "дружеские" отношения - 35% (и лишь 3% утверждают, что Украине и России следует объединиться в одно государство).

Напомним, Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года. Теперь российский гражданин не может попасть в Украину без соответствующей визы в загранпаспорте.

За месяц действия визового режима с Россией около 80 ее граждан обратились за визами на въезд в Украину. Однако никто из них еще не получил разрешения.

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